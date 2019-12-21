هو ولا مش هو؟.. شبيه محمد لطفي يثير الجدل بشراء الخضار

بعنوان هو بجد ولا مش هو، انتشرت صورة لرجل يشتري الخضار على عدد من الجروبات والصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبدى فيها الرجل يشبه الفنان محمد لطفي في الملامح والقامة والجسم.



ونظرًا للشبه الكبير، تفاعل عدد كبير من النشطاء مع تلك الصورة، وأكدوا أنها لـ محمد لطفي، إلا أن عدد قليل نفى ذلك، في الوقت الذي لم توضح زاوية التصوير الملامح كاملة، لضعف الجودة، والتقاط الصورة من جانب الرجل الذي كان يقف على عربة خضار، ليشتري بعض الخضروات.



ويعرض حاليا للفنان محمد لطفى فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذى تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.



ويشارك في بطولة فيلم استدعاء ولي عمرو ، حورية فرغلي، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، إيمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محيي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، أماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا.



يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر.