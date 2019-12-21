AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 21 يسجل 659 جنيها للجرام.. استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
سجلت أسعار الذهب اليوم، السبت 21-12-2019، استقرارا على ارتفاعات أمس، الجمعة، بمقدار جنيه واحد لكل جرام، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، حسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".

أسعار الذهب اليوم السبت

سعر عيار 18 اليوم السبت 21-12-2019

عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 اليوم السبت 21-12-2019

عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم السبت 21-12-2019

عيار 24 سجل 753 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-12-2019

اقرا ايضا : قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة والقليوبية اليوم

الجنيه الذهب 5.272 جنيه.

السعر العالمى للذهب اليوم السبت 21-12-2019

أوقية الذهب 23.423 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 9 -11- 2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2019

أسعار الذهب اليوم السبت 23 -11-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2019

تراجع 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 - 11 - 2019

عيار 18 يسجل 557 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 12 - 2019 ..فيديو

ترشيحاتنا

حكم اقتطاع جزء من المسجد ليكون دارا للمناسبات

في عيد ميلاد هاني شاكر | شاهد أحدث ظهور لحفيديّه من ابنته الراحلة

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد أبنائها وعمرها الحقيقي

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد زيجاتها

طريقة عمل الكشري المصري على أصوله أفضل من المحلات

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا ..أسباب المطالبة برحيل البدري عن منتخب مصر.. أزمة لاعبي الزمالك مع أمير مرتضى

الأرصاد تحذر: استمرار الشبورة المائية على الطرق حتى الإثنين ..فيديو

صفعة على وجه أمريكا.. ماذا تعرف عن برج القاهرة وعلاقته بالجزائر؟

النتيجة النهائية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر..عبد المحسن رئيسًا و15عضوا من قائمته.. وزيدان مستقل

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

خطفت الأنظار بجمالها | أول ظهور لـ ابنة عم نرمين الفقي

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد أبنائها وعمرها الحقيقي

شاهد.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 من مهرجان دير جيست

في عيد ميلاد نجلاء فتحي.. كيف طلبت الزواج من حمدي قنديل؟

شاهد.. 4 أشخاص ملقون على الطريق إثر حادث مول سيتي سنتر ألماظة

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور