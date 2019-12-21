عيار 21 يسجل 659 جنيها للجرام.. استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019

أسعار الذهب اليوم السبت

سعر عيار 18 اليوم السبت 21-12-2019

سعر عيار 21 اليوم السبت

21-12-2019

سعر عيار 24 اليوم السبت

21-12-2019



سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

21-12-2019



الجنيه الذهب 5.272 جنيه.



السعر العالمى للذهب اليوم السبت 21-12-2019



أوقية الذهب 23.423 جنيه.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.