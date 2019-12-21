عيار 21 يسجل 659 جنيها للجرام.. استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2019

سجلت أسعار الذهب اليوم، السبت 21-12-2019، استقرارا على ارتفاعات أمس، الجمعة، بمقدار جنيه واحد لكل جرام، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، حسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".
أسعار الذهب اليوم السبت
سعر عيار 18 اليوم السبت 21-12-2019
عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.
سعر عيار 21 اليوم السبت 21-12-2019
عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.
سعر عيار 24 اليوم السبت 21-12-2019
عيار 24 سجل 753 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-12-2019
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الجنيه الذهب 5.272 جنيه.
السعر العالمى للذهب اليوم السبت 21-12-2019
أوقية الذهب 23.423 جنيه.
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم السبت
سعر عيار 18 اليوم السبت 21-12-2019
عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.
سعر عيار 21 اليوم السبت 21-12-2019
عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.
سعر عيار 24 اليوم السبت 21-12-2019
عيار 24 سجل 753 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-12-2019
اقرا ايضا : قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة والقليوبية اليوم
الجنيه الذهب 5.272 جنيه.
السعر العالمى للذهب اليوم السبت 21-12-2019
أوقية الذهب 23.423 جنيه.
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.