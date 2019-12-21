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اقتصاد

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة والقليوبية اليوم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (إسكان أطلس 4 بجميع عملياتها - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة - إسكان الجمهورية (۱ - ۲) - إسكان القاهرة (و - هـ) - إسكان الدلتا ۲ - إسكان الإسكندرية ۲ - محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر عقد 16 - محطات الصرف الصحي (محطات البركة) - منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، وحتى الساعة الرابعة صباح بعد غد الأحد،نظرًا لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بمحور ترعة الطوارئ.

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وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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