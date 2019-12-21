بعد حفلها في المنارة.. شيرين تشعل تويتر

تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج "شيرين في المنارة"، بعد حفلها في قاعة المنارة الذي كان كامل العدد.





يأتى ذلك بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.





وقدمت شيرين عددا من الأغاني الخاصة بها منها: "كلي ملكك"، و"نساي"، و"كدة"، و"على بالي"، و"حبة جنة"، ويا بتفكر يا بتحس"، وغيرها من الأغاني.





كما أحيت شيرين، مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



