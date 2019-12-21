الحوت الأزرق.. الحقيقة الكاملة لسماع أصوات الحيتان بشواطئ مصر وليبيا والجزائر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" مقاطع فيديو لسماع أصوات غريبة على شواطئ كلًا من مصر وليبيا والجزائر.





وزعم كثيرون أن تلك الأصوات الغريبة منسوبة إلى الحوت الأزرق من خلال بعض المقاطع التي نشرت، ولكن هذه المعلومة وفقًا لما موقع "سنوبس" الامريكي المختص بمراجعة الأساطير العصرية، والشائعات على الإنترنت، مغلوطة تمامًا لأن أصوات الحيتان تستخدم موجات صوتية يتعذر على البشر سماعها دون أجهزة خاصة.





وقال الموقع الأمريكي إنه في حالات نادرة تمكن عدد قليل من سماع ما يشبه الصفير الخافت الذي تطلقه الحيتان مستخدمة أمواجا صوتية أمكن سماعها في بعض الحالات لكنها تبقى اصوات خافتة جدا لا تشبه الأصوات المنتشرة مؤخرا.





وأضاف "سنوبس" أن الأهم أن هذه الأصوات معروفة وتعود لظاهرة ليست جديدة زاد رصدها عالميا منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2008.





ووفق ما نشر عنها في المواقع المختصة بتفسير الظواهر الطبيعية غير المألوفة فإن فهذه الظاهرة تسمى ظاهرة Sky Trumpets او "أبواق السماء" وانتشرت لها فيديوهات بكثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.