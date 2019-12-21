النهارده بداية الشتاء.. الأرصاد للمواطنين والسائقين: الشبورة مسستمرة للاثنين.. البسوا الشتوي من أول اليوم وما تخففوش ولا تسرعوا أثناء القيادة.. والقاهرة تسجل 21

- استمرار الشبورة المائية على الطرق حتى الاثنين
- شبورة كثيفة غدا وصقيع على عدة مناطق
- الصغرى في القاهرة 11 درجة والعظمى 21
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا، الأحد، مائلا للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا، باردا ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 21/11
الإسكندرية 21/13
بورسعيد 21/13
رفح 20/9
طابا 20/10
كاترين 19/2
شرم الشيخ 25/15
بني سويف 21/10
الأقصر 24/8
الوادي الجديد 22/8
حلايب 24/21
من ناحيتها، أفادت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالـهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد منذ ثلاثة أيام شبورة مائية كثيفة تحولت إلى ضباب في بعض المناطق، واستدعى الأمر إغلاق العديد من الطرق أمس، وأن هذه الشبورة المائية مستمرة حتى بعد غد الإثنين.
وقالت الدكتورة إيمان شاكر، إن الشبورة المائية تكونت نتيجة لعدم استقرار في الطقس خلال الفترة الماضية، وأيضًا أننا نتأثر برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات مرتفعة من بخار الماء ونسبة الرطوبة مرتفعة للغاية.
وناشدت السائقين الحذر والتريث أثناء القيادة، خاصة في السير على الطرق السريعة والطرق الزراعية لتجنب الحوادث بسبب الشبورة، مشيرة إلى أن اليوم هو بداية فصل الشتاء جغرافيًا في 21 ديسمبر، والشعور بمتغيرات واختلاف درجات الحرارة والبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.
وذكرت أن الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى أصبح أكثر من 10 درجات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية منذ بداية اليوم حتى نهايته.
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، أن هناك فرصا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية من يوم الاثنين المقبل، وأن ليلة الكريسماس يوم الثلاثاء ستشهد مجموعة من التغيرات والتقلبات الجوية، كما أنه من الوارد فرص سقوط الأمطار على القاهرة.