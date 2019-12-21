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مرأة

تناوله يوميا واحمِ قلبك.. جمال شعبان يكشف فوائد عصير الرمان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:30 م
عصير الرمان
عصير الرمان
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آية التيجي
بما أن موسم الرمان لم ينقض، والعديد منا يتناوله بعدة أشكال سواء كان على هيئة عصائر، أو بتناوله مع باقي الفواكه، أو تناوله بحباته اللؤلؤية بمفرده، إلا أن أغلبنا لا يعلم الفوائد التي لا تعد ولا تحصى لفاكهة الرمان.

وصرح الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، بأن الرمان مفيد بشكل كبير لصحة القلب، حيث إن عصير الرمان يحمي من أزمات القلب وتصلب الشرايين.

وكشف جمال شعبان، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن هناك دراسة حديثة نشرتها دورية تصلب الشرايين Journal of Atherosclerosis، تكشف أن الرمان له العديد من الفوائد على الشريان السباتي المغذي للمخ.

وأضاف جمال شعبان، أن الدراسة التي تناولت فوائد عصير الرمان، قد أجريت على ١٩ شخصا لمدة عام، حيث كان المشاركون في الدراسة يتناولون عصير الرمان يوميا ولمدة عام مع متابعة سمك الطبقة الطلائية المبطنة للشريان السباتي المغذي للمخ، وقد وجدوا أنها تدعم سمك الشريان السباتي، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الخطيرة في الإصابة بتصلب الشرايين.

وأفاد جمال شعبان بأن الدراسة كشفت أن عصير الرمان يساهم بشكل كبير في تراجع تصلب الشرايين بنسبة قيمة، حيث إن الرمان يحتوي على بروتين وألياف وبوتاسيوم وڤيتامين "سي".

وأشار جمال شعبان، إلى أن الرمان وعصير الرمان له خواص مضادة للأكسدة، مما يساعد في منع أكسدة الكوليسترول الضار، والذي يؤدي إلى جلطات القلب، كما يعمل الرمان على خفض ضغط الدم المرتفع ويعمل على تحييد النتوءات الصلبة في جدران الشرايين.

ونوه جمال شعبان، إلى أن الرمان من فاكهة القرآن وذكر في القرآن ٣ مرات، حيث ذكر أنه إحدى الفواكه الموجودة داخل الجنة أيضًا، ونصح بتناول كوب من عصير الرمان يوميا، حيث إنه بدوره يمكن أن يحميك من زيارة طبيب القلب.
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