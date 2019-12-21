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حوادث

إخماد حريق هائل بمصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بـ النوبارية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:50 م
حريق هائل بمصنع اعلاف
حريق هائل بمصنع اعلاف
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال الحماية المدنية، بالنوبارية، بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع أعلاف، بالمنطقة الصناعية دون حدوث إصابات بشرية وجار حصر خسائر المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع أعلاف، بالمنطقة الصناعية.. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة وقوات الحماية المدنية برئاسة المقدم بهاء الكردي رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية لمكان الحريق.

وبالفحص والمعاينة تبين اشتعال النيران بمصنع قطاع خاص للأعلاف بالمنطقة الصناعية بالنوبارية على مساحة 100 متر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات بشرية . 

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقرر المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور انتداب فريق من النيابة العامة للانتقال لمكان الحريق للمعاينة وتحديد الأسباب الفنية للحريق.
إخماد حريق هائل بمصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بـ النوبارية
إخماد حريق هائل بمصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بـ النوبارية
إخماد حريق هائل بمصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بـ النوبارية
إخماد حريق هائل بمصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بـ النوبارية
إخماد حريق هائل بمصنع أعلاف في المنطقة الصناعية بـ النوبارية
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