بعد 4 سنوات من الحرمان.. لماذا أوقفت قيم الفيفا جوزيف بلاتر

بشائر الأزمة



4 أيام على عرش الـ فيفا



اجبار بلاتر على الاستقالة



وبات مصير بلاتر بيد لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي، خاصة بعدما اشتد الصراع بينهما على خلفية تصريحات بلاتر التي رفض فيها الخضوع لقواعد اللجنة وأن الجمعية العمومية هي الوحيدة التي تملك الحق في منعه من ممارسة مهام منصبه.



لم يستطع جوزيف بلاتر الصمود على موقفه، حتى خضع للتحقيق أمام لجنة القيم في ديسيمبر في ديسمبر من العام ذاته، للنظر في إمكانية رفع الإيقاف عنه، إلا أنه وقبل التحقيق، كتب خطابا لأعضاء الفيفا وعددهم 209 ليؤكد مجددا براءته التي سينتهي العام 2015 دون أن يثبتها ملك الفيفا المخلوع، حتى أصدرت لجنة القيم قراراها بإيقافه لمدة 8 سنوات وعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

