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رياضة

مفاجأة.. قيمة محمد صلاح التسويقية تفوق مجموع لاعبي فلامينجو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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أحمد هاني
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فلامنجو البرازيلي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة".

وتترقب الجماهير خاصة الموجودة في قطر النجم المصري محمد صلاح حيث يعد وفقا لـ "ترانسفير ماركت" أغلى لاعب فى نهائي كأس العالم للأندية، حيث تصل قيمته التسويقية إلى 150 مليون يورو.

ويتفوق محمد صلاح في القيمة التسويقية على فريق فلامنجو البرازيلى بالكامل، حيث تصل قيمة بطل النسخة الأخيرة من بطولة كوبا ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية" لـ 145 مليون يورو.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، فيما وصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.

وسيكون ليفربول أمام تحدٍ كبير، لتحقيق ثالث ألقابه الأوروبية هذا العام، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وذلك على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.
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