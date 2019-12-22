الحكومة تبيع أجلي خزانة بـ18.5 مليار جنيه.. اليوم

تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أولي عطاءاتها من أذون الخزانة بقيمة تقدر بـ18.5 مليار جنيه من أجلي 91 و273 يوما، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



قالت الوزرة في تقرير صادر عنها،إنها عهدت للبنك المركزي بعملية بيع أجل 91 يوما بـ 9 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ9.5 مليار جنيه.



وتخطط وزارة المالية للإقتراض من البنوك عبر أدوات الدين العام، من خلال 3 عطاءات دورية خلال الأسبوع الجاري، ستشمل أيام " الأحد، الخميس، الإثنين" بحصيلة تقدر بـ41.25 مليار جنيه، ستستخدمها لتدبير عجز الموازنة.



وبطرح الوزارة اليوم لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين خلال الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري بقيمة تقدر بـ 21.75 مليار جنيه.



