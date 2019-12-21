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فن

نجومنا الكبار .. إيمي سمير غانم تنشر صورة مع صلاح عبد الله ويوسف شعبان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:27 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة "إيمى سمير غانم" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعها بشقيقتها دنيا سمير غانم وبالنجمين صلاح عبد الله ويوسف شعبان .

فيما جاءت تعليقات المتابعين كالآتى:
-ماشاء الله ربنا يحميكم يارب .
-ماشاء الله احلي نجوم متجمعين .
-منورين ياحلى اخوات بالدنيا ماشاءالله ربي يحفظكم ويحميكم ويحفظ نجومنا الكبار الفنان يوسف شعبان والفنان صلاح عبدالله.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمى سمير غانم هو مسلسل سوبر ميرو الذى عرض فى موسم رمضان السابق تجسد إيمي شخصية أميرة التي تحلم بمساعدة الناس وان تصبح بطلة خارقة وتلتقي ب (هدهد) صديقها من المدرسة صدفة وتخبر بانها تريد ان تصبح بطلة فيحقق لها حلمها ويصمم البدلة والاسلحة ، تتغلب سوبر ميرو (اميرة) على عصابات كثيرة وتشتهر شهرة دولية وعالمية وتتوالى الاحداث في سياق القصة.
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