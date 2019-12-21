منتخب مصر للكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر غدا

اختتم اليوم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر غدا الأحد في الثانية ظهرا علي ملعب الدار البيضاء في افتتاح بطولة شمال افريقيا الودية.



وشارك في مران اليوم جميع اللاعبات وانتظمت فرح سمير حارسة المرمي في التدريبات الجماعية بعد التأكد من تعافيها من الإصابة بشد في العضلة الضامة.



واستمر المران اليوم لمدة ساعة وبدأ بإجراء عمليات الإحماء ثم أداء بعض التدريبات لرفع السرعات كما ركز الجهاز الفني على النواحي الفنية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد أمام الجزائر وأداء بعض الجمل التكتيكية كما تم التدريب علي تنفيذ الكرات الثابتة.



من ناحية أخري عقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني الخاص ببطولة شمال افريقيا بحضور الرئيس السيد عبد الحكيم الشلماني ونائبه محمود الهمامي والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف علي الكرة النسائية ومصطفي منير المدرب العام للمنتخب المصري ورحاب ممدوح مدير المنتخب بحضور وفود المنتخبات المشاركة مصر، المغرب ، بوركينا فاسو باستثناء منتخب تنزانيا الذي وصل إلى الجزائر مساء اليوم السبت.



وتم عرض برنامج مباريات الدورة على المنتخبات ، والأطقم التحكيمية التي ستدير اللقاءات ،بحيث تم تعيين أربع أطقم تحيكيمية نسائية للقيام بهذه المهمة .، و التي جاءت كالآتي: مصطفى محجوبة – لمياء عثمان – الغالي حنان – فريال أسماء ( الجزائر ) هادية عمار – إيمان محمد – رحمة علويني ( تونس) العجاني فطيمة الزهراء – خاضري كريمة – احسان النواجلي ( المغرب ) شاهندة سعد المغربي – منى عطا الله – جمالات احمد ( مصر ) وتم تحديد الوان منتخب الجزائر في مباراتها الأولى أمام مصر باللون الأبيض ، فيما يلعب المنتخب المصري بالزي الأحمر والأسود.



الجدير بالذكر أن البطولة ستلعب على أربع جولات ، يخوض خلالها كل منتخب ثلاث مباريات ، المنتخبات المشاركة الجزائر والمغرب ومصر إلى جانب منتخبين اثنين من خارج المنطقة هما بوركينا فاسو وتنزانيا كضيفا شرف.



ثم تم استعراض برنامج البطولة. مواعيد المباريات والتي جاءت كالتالي



الأحد 22 ديسمبر 2019 :

• المغرب – بوركينا فاسو ( 12:00)

• الجزائر – مصر ( 14:15)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 :

• مصر – بوركينافاسو ( 11:30)

• المغرب – تنزانيا ( 14:00)

الخميس 26 ديسمبر 2019 :

مصر – تنزانيا ( 11:30)

•الجزائر – المغرب ( 14:00)

السبت 28 ديسمبر 2019 :

• الجزائر – تنزانيا ( 14:00)