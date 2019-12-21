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حوادث

هياكل عظمية على الطريق.. أول قرار من النيابة بعد العثور على جثتين في الاسكندرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:59 م
هياكل عظمية
هياكل عظمية
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أحمد عبد العزيز

بدأت نيابة محرم بك بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على هياكل عظمية مجهولة لشخصين بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط المدينة.

وكان قد عثر مجموعة من الأهالي بمنطقة الحضرة الجديدة، بمحافظة الإسكندرية على جثث فى حالة تعفن رمي على الطريق العام أمام كوبري الزهور.

ويكثف رجال المباحث الجنائية بالإسكندرية، جهودهم لكشف غموض العثور على هياكل عظمية مجهولة بالمنطقة.

البداية عندما قسم شرطة محرم بك، بلاغا بالعثور على جثث فى حالة تعفن رمي، على الطريق العام أمام كوبري الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة.

على أثر ذلك انتقلت قوة أمنية من القسم إلى المكان، وتبين من الفحص، أن الهياكل العظمية تعود إلى جثتين، وجرى انتداب الأدلة الجنائية ورفع البصمات من مكان الواقعة، ونقلت الهياكل إلى مشرحة كوم الدكة للتعرف على البصمة الوراثية لها.

من جانبه أمر اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فرق البحث الجنائي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر رقم 11085 إداري قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية بطلب تحريات المباحث، والتحفظ على كافة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستعجال نتيجة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتحديد هُوية ونوع الجثتين.

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