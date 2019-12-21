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حوادث

سقط أسفل القطار .. بتر قدم شاب بالشرقية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:45 م
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
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محمد الطحاوي
أصيب شاب، ببتر ساقيه، و جروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة "تل روزن"، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط "محمود.ح" أسفل عجلات القطار بمحطة "تل روزن" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين سقوط الشاب اثناء محاولته الصعود للقطار، حيث اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، مما تسبب فى بتر ساقيه وإصابته بجروح قطعية بنهايات الأعصاب والشرايين.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15697 إدارى بلبيس لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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