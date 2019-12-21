AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من 30 سنة.. فيديو نادر لـ زفاف تيسير فهمى | وبوسى تتألق بالرقص أمام نور الشريف

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:28 م
حفل زفاف تيسير فهمى
حفل زفاف تيسير فهمى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا من حفل زفاف الفنانة تيسير فهمى على الدكتور أحمد ابو بكر والذى مر عليه 30 عاما حيث حضره عدد كبير من النجوم.

وقام عدد من النجوم بالرقص فى حفل الزفاف على انغام عدد من الاغانى التى تتناسب مع الافراح وتألقت الفنانة بوسى فى رقصها مع زوجها الراحل الفنان نور الشريف.

وعلقت الفنانة تيسير فهمى على زواجها من أحمد ابو بكر قائلة: "انها كانت تعانى من أزمة فى زواجها وهى أن عمل زوجها فى أمريكا واشترطت عليه ان تعيش فى مصر وهو ما قابله زوجها بالموافقة وقرر ان يعود الى مصر ويعمل يها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود .. صور

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

فى حفل زفاف ابنة رجاء الجداوي.. شاهد| عائلة عادل إمام قبل الشهرة

ترشيحاتنا

مروان وزيرا للعدل .. ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. تعرف عليها

شاهد.. الظهور الأول لـ ابنة حسن يوسف وشمس البارودى

يشمل 10 حقائب | التعديل الوزاري خلال ساعات .. ومفاجآت منتظرة في العرض على البرلمان

حقيقة صادمة .. مارادونا يدعى اختطافه من كائنات فضائية

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

بشرى لـ جماهير الاهلي.. اِعرف موعد عودة نجم الاحمر المصاب بالرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور