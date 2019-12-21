من 30 سنة.. فيديو نادر لـ زفاف تيسير فهمى | وبوسى تتألق بالرقص أمام نور الشريف

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادرا من حفل زفاف الفنانة تيسير فهمى على الدكتور أحمد ابو بكر والذى مر عليه 30 عاما حيث حضره عدد كبير من النجوم.
وقام عدد من النجوم بالرقص فى حفل الزفاف على انغام عدد من الاغانى التى تتناسب مع الافراح وتألقت الفنانة بوسى فى رقصها مع زوجها الراحل الفنان نور الشريف.
وعلقت الفنانة تيسير فهمى على زواجها من أحمد ابو بكر قائلة: "انها كانت تعانى من أزمة فى زواجها وهى أن عمل زوجها فى أمريكا واشترطت عليه ان تعيش فى مصر وهو ما قابله زوجها بالموافقة وقرر ان يعود الى مصر ويعمل يها.
وقام عدد من النجوم بالرقص فى حفل الزفاف على انغام عدد من الاغانى التى تتناسب مع الافراح وتألقت الفنانة بوسى فى رقصها مع زوجها الراحل الفنان نور الشريف.
وعلقت الفنانة تيسير فهمى على زواجها من أحمد ابو بكر قائلة: "انها كانت تعانى من أزمة فى زواجها وهى أن عمل زوجها فى أمريكا واشترطت عليه ان تعيش فى مصر وهو ما قابله زوجها بالموافقة وقرر ان يعود الى مصر ويعمل يها.