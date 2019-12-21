أخبار الرياضة| موعد عودة محمد محمود من الإصابة.. ليفربول بطل مونديال الأندية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :- توج فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت على أراضي قطر.أخبار متعلقة بمباراة ليفربول:- كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن موعد عودة محمد محمود نجم الاهلي المصاب بقطع فى الرباط الصليبي للملاعب.- قدم الإعلاميان وائل الإبراشي وعمرو الليثي واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ، كما حرص خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع على تقديم واجب العزاء لرئيس النادي.- قدم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وعماد وحيد عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.- تعاقد نادي الجونة مع البرتغالي بيدرو بارني ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول بدءا من يوم 1 يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالي.