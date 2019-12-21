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رياضة

طارق السيد يعلن قائمة المنيا لمواجهة طهطا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أعلن طارق السيد المدير الفنى لفريق المنيا عن قائمة الفريق لمواجهة طهطا، غدا الأحد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة هذا الموسم بالدوري الممتاز "ب".

وجاءت قائمة الفريق كالأتى :

محمد حسانين - عمرو خالد ( حراس مرمى )

احمد رضا - حازم مصطفى - محمد آدم- كاستيلا - ايمن ناصر - احمد رجب - محمد شديد - محمد محسن - سايكو - بدوي عاشور - احمد عصام - كامل احمد - شعبان عبدالحميد - حسام حسن - علي دياب - محمد سمارة - عمرو عثمان .

والمستبعدون من اللقاء هم:
عبد العزيز الشاعر ، ومصطفى الشوبكشي ، وبرسوم محروس لحصولهم على ٣ انذرات، وكذلك الرباعي : محمد ثروت، داودا ، عمرو فيرون، وعباس مصطفى للاصابة.

و كذلك استبعاد وائل علي وكازلوف وعبدالكافي رجب .
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