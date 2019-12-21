طارق السيد يعلن قائمة المنيا لمواجهة طهطا

أعلن طارق السيد المدير الفنى لفريق المنيا عن قائمة الفريق لمواجهة طهطا، غدا الأحد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة هذا الموسم بالدوري الممتاز "ب".



وجاءت قائمة الفريق كالأتى :



محمد حسانين - عمرو خالد ( حراس مرمى )



احمد رضا - حازم مصطفى - محمد آدم- كاستيلا - ايمن ناصر - احمد رجب - محمد شديد - محمد محسن - سايكو - بدوي عاشور - احمد عصام - كامل احمد - شعبان عبدالحميد - حسام حسن - علي دياب - محمد سمارة - عمرو عثمان .



والمستبعدون من اللقاء هم:

عبد العزيز الشاعر ، ومصطفى الشوبكشي ، وبرسوم محروس لحصولهم على ٣ انذرات، وكذلك الرباعي : محمد ثروت، داودا ، عمرو فيرون، وعباس مصطفى للاصابة.



و كذلك استبعاد وائل علي وكازلوف وعبدالكافي رجب .