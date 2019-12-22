باكستان: الجيش الهندي يستهدف مدنيين في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، قيام قوات الجيش الهندي بإطلاق النار بشكل مكثف على طول خط المراقبة في إقليم "كشمير"، حيث تم استهداف مدنيين باكستانيين في قطاع "ديوا".





وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور - حسبما نقلت قناة (سماء تي.في.) الباكستانية - إن القوات الباكستانية ردت بالشكل المناسب على إطلاق النار من الجانب الهندي، كما دمرت العديد من مراكز التفتيش التابعة للجيش الهندي.



