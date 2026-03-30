حماة الوطن: جهود الأمن درع الوطن في مواجهة قوى الشر

أعرب المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، عن بالغ تقديره لجهود وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، عقب نجاحهم في إحباط مخططات إرهابية من خلال ضربات استباقية دقيقة.

وأكد صالح أن هذه النجاحات تعكس حجم الاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المصرية، وقدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن جهاز الأمن الوطني يواصل أداء دوره الوطني بكل إخلاص، كأحد أهم ركائز حماية الجبهة الداخلية، ومواجهة محاولات نشر الفوضى والعنف.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تنتظر وقوع الخطر، بل تبادر دائماً بإجهاضه في مهده، وهو ما يعكس رؤية أمنية استراتيجية متطورة.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية وأجهزته الأمنية في معركة القضاء على الإرهاب وترسيخ دعائم الاستقرار.