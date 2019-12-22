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أخبار العالم

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صحيفة: ترامب يدعو جونسون لزيارة البيت الأبيض خلال العام الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
الرئيس الامريكى دونالد
الرئيس الامريكى دونالد ترامب
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أ ش أ
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارة البيت الأبيض بمناسبة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في 31 يناير من العام المقبل.

وذكرت صحيفة (صنداي تايمز) الأسبوعية اليوم /الأحد/ أنه تمت دعوة جونسون لزيارة الولايات المتحدة برفقة صديقته كارى سموندز، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات التجارية الرسمية عبر المحيط الأطلسي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

ونسبت الصحيفة لمصادر في (داونينج ستريت) - مقر رئاسة الحكومة البريطانية - القول إنه لم يتم بعد إجراء مناقشات رسمية مع البيت الأبيض بشأن التوقيت الدقيق للزيارة، حيث يواجه الرئيس الأمريكي احتمالية محاكمة مجلس الشيوخ الشهر المقبل.
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