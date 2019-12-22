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حوادث

استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم استعدادًا للحكم في قضية مقتل محمود البنا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
الحكم في قضية مقتل
الحكم في قضية مقتل محمود البنا
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محمد امين
يشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الأحد، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن العام ورجال المباحث في جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية علي يد المتهم محمد راجح وثلاثة من أصدقائه.

وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم استعدادًا للحكم في قضية مقتل محمود البنا
استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم استعدادًا للحكم في قضية مقتل محمود البنا
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