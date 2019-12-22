جامعة الوادى الجديد تنفذ معسكرا للابتكار

أعلنت جامعة الوادي الجديد اليوم، الأحد، عن تنفيذ معسكر الابتكار "مهارات ريادة الأعمال" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز"، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة بمشاركة ٦٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.





وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن المعسكر تضمن مناقشة وتقييم 5 مشروعات في مجال ريادة الأعمال مقدمة من خمسة فرق من الطلاب، وفاز مشروع بعنوان "جوجوبي"، وجرى ترشيح الطلاب المقدمين للمشروع لخوض التدريب بالمستوى الثاني ضمن ٢٤ فريقًا من ٢٤ محافظة، وذلك بمقر مؤسسة ساب للتدريب في مجال ريادة الأعمال.



