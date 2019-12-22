بـ جمبسوت ليجن.. دانا حمدان تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة دانا حمدان، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة تبرز عن جمال أنوثتها.





وظهرت دانا حمدان، بجمبسوت أوف شولدر باللون الفيروزى الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ووضعت حزام على الخصر باللون الفيروزى الفاتح والذهبى الذى أضاف لمسة أنيقة إلى إطلالتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون البيج الذى يبرز عن جمالها.





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