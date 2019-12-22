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مرأة

بـ جمبسوت ليجن.. دانا حمدان تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:20 م
نهى هجرس
نشرت الفنانة دانا حمدان، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة تبرز عن جمال أنوثتها.

وظهرت دانا حمدان، بجمبسوت أوف شولدر باللون الفيروزى الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ووضعت حزام على الخصر باللون الفيروزى الفاتح والذهبى الذى أضاف لمسة أنيقة إلى إطلالتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون البيج الذى يبرز عن جمالها.

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وتركت دانا، شعرها الأسود منسدلًا بين كتفيها بشكل متطاير وأنيق يبرز عن جمال ملامحها الجميلة.

وأعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود والنبيتى للعيون الذى يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر الأنيق.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسوارات واكتفت بأسورة بسيطة لليد باللون الأورنج.
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Green my favorite color ❤️❤️❤️

A post shared by Dana Hamdan (@dhamdanofficial) on

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