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أخبار البلد

رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

وجاء في التعديل، مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.

ويتولي خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان وزيرا للعدل، وهالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرا للتضامن، والسيد القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد للمجالس النيابية.
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