AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينهم نواب شباب.. مصادر حكومية تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
تعديل وزاري مرتقب
تعديل وزاري مرتقب
Advertisements
محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أنه سيتم عرض اسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم .

وتوقعت المصادر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الاثنين.

وأضافت المصادر أنه سيتم دمج بعض الوزارات كما سيتم تعيين عدد من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن مرشح لتولي حقيبة وزارة العدل المستشار عمر مروان وعادل السعيد، والسيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين أبو ستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدلا من عمر مروان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام

وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب

بعد تسريبات التعديل الوزاري.. تعرف على إجراء التعديلات وفقا للدستور ولائحة البرلمان

برلماني يكشف موعد التعديل الوزاري المرتقب

الكشف عن تعديلات وزارية كبرى في الحكومة العراقية

مصطفى بكري يحدد موعد إعلان التعديل الوزاري المرتقب.. فيديو

ترشيحاتنا

قبل ساعات من محاكمة راجح .. اِعرف عقوبة قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية

الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق

أخبار الرياضة| موعد عودة محمد محمود من الإصابة.. ليفربول بطل مونديال الأندية

حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د

يشمل 10 حقائب.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بخصوص رئيس الوزراء في التعديل الوزاري المرتقب

داليا مصطفى تنتقد سمية الألفي بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور