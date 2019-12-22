بينهم نواب شباب.. مصادر حكومية تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

أكدت مصادر حكومية أنه سيتم عرض اسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم .



وتوقعت المصادر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الاثنين.



وأضافت المصادر أنه سيتم دمج بعض الوزارات كما سيتم تعيين عدد من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.



وأشارت المصادر إلى أن مرشح لتولي حقيبة وزارة العدل المستشار عمر مروان وعادل السعيد، والسيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين أبو ستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدلا من عمر مروان.