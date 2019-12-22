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برلمان

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على 11 نائبا للوزراء في التعديل الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:48 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ١١ نائب وزير في التعديل الوزارى الجديد.

وجاءت أسماء نواب الوزراء كالتالى:

غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة، ومنتصر جاد الحق نائبا لوزير الطيران، وأحمد عاشور نائبا لوزير التعليم العالى، ورضا حجازى نائبا لوزير التعليم لشئون المعلمين، وأحمد طاهر نائبا لوزير التربية والتعليم، وعلاء عبد الحكيم نائبا لوزير البترول، ومصطفى الصياد نائبا الزراعة للثروة الحيوانية، وسيد إسماعيل نائبا لوزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات، وغادة سمير نائبا لوزير السياحة والآثار.

وووافق المجلس قبل قليل على الوزراء الجدد، وجاء في التعديل؛ مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.

ويتولى خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.
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