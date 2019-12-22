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أخبار البلد

ننشر أسماء نواب الوزراء الجدد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:52 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

وجاء نواب الوزراء على النحو التالى: غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائيا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي، نائبا لوزير التربية والتعليم.

كما وافق مجلس النواب، على تعيين أحمد طاهر، نائب وزير التربية والتعليم أيضا، وعلاء الدين عبد الحكيم، نائب وزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار .
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