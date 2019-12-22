هيئة مكتب المجلس المشكلة من رئيس البرلمان تنظر فى إجراءات التعديل الوزارى

تعقد هيئة مكتب المجلس المشكلة من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والوكيلين السيد الشريف، وكيل أول المجلس، وسليمان وهدان، اجتماعا قبل الجلسة العامة للنظر في إجراءات التعديل الوزاري.



ويأتي الاجتماع عقب اجتماع الرد على بيان الحكومة والذي عقد برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، بهدف مراجعة التقرير النهائي للرد على بيان الحكومة، والذي يتضمن السلبيات والإيجابيات في بيان الحكومة والتوصيات التي سيطالب بها المجلس الوزراء.



وكان النائب البرلماني مصطفى بكري، كشف كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري.



وقال بكري في عدة تغريدات غبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التغيير ٦ وزراء وتبديل المواقع ٤ وزراء»، وكشف عن استمرار وزراء الثقافة والأوقاف والتموين والصحة وقطاع الأعمال في مناصبهم.



وأضاف أنه سيتم إلغاء وزارة الاستثمار على أن تكون هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وتتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب وزيرة للتعاون الدولي، وضم وزارتي السياحة والآثار وسيكون وزيرها الدكتور خالد العناني.



وتابع بكري أن أسامة هيكل سيكون وزيرا للإعلام بعد استدعائه لأداء القسم ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية ظهر اليوم وبعد موافقة مجلس النواب مباشرة.



وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.



وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.