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تعليم

بعد تعيينه نائباً لوزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات.. ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد ضاهر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:11 م
الدكتور أحمد ضاهر
الدكتور أحمد ضاهر
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ياســـمين بدوي
وافق منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعيين الدكتور أحمد ضاهر نائبا لوزير التعليم لشئون تكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" السيرة الذاتية لـ الدكتور أحمد ضاهر:

يعد أحمد ضاهر في الاساس هو مدرس مساعد بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

وقد صدر له قرارا وزاريا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم 4 ابريل 2018 ، بتعيينه مساعدا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتكنولوجيا المعلومات لمدة عام.

كما شغل سابقًا منصب مستشار بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة الإستراتيجية القومية للحوسبة السحابية الحكومية.

ويعد أحمد ضاهر هو المسئول الأول عن النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية المعدلة كما شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .


وتولى "ضاهر" مهمة التواصل مع مؤسسة "بيرسون" البريطانية وإدارة ملف امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية، وملف تسليم التابلت للطلاب، وشكل غرفة عمليات للإشراف على توزيع أكواد التابلت على أولى ثانوى العام الماضي والتي شملت أكثر من 40 ألف كود متغير.
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