المشدد 10 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "عمرو .ا "، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالبساتين.





صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمى.





وأسندت النيابة للمتهم "عمرو إبراهيم"، تهمة تقليد أختام شعار الجمهورية لكلًا من " كلية الحقوق جامعة حلوان، وكلية التجارة جامعة عين شمس، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة"، بأن قام باصطناعها على غرار الأختام الصحيحة لاستخدامها فى تزوير محررات موضوع الاتهام الثانى.



