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حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بالبساتين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "عمرو .ا "، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهم "عمرو إبراهيم"، تهمة تقليد أختام شعار الجمهورية لكلًا من " كلية الحقوق جامعة حلوان، وكلية التجارة جامعة عين شمس، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة"، بأن قام باصطناعها على غرار الأختام الصحيحة لاستخدامها فى تزوير محررات موضوع الاتهام الثانى.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تزوير رخصة القيادة المنسوب صدورها لمرور النزهة، ورخصة القيادة المنسوب صدورها لوحدة مرور أسيوط، ورخصة المرور المنسوب صدورها لوحدة مرور سوهاج، ورخصة القيادة المنسوب صدورها لوحدة مرور قنا، وشهادة تخرج باسم "بخيتة شنودة"، والمنسوب صدورها لكلية تجارة جامعة عين شمس، وتزوير 2 شهادات دراسات عليا باسم "على شعبان" والمنسوب صدورها لكلية الحقوق جامعة حلوان، وتزوير شهادة تخرج باسم "مالك صلاح" والمنسوب صدورها لجامعة 6 أكتوبر، وعدد من الشهادات المنسوبة للجامعات المصرية.
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المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

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