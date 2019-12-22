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أخبار العالم

هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين يتصدر تويتر ودعوات لمقاطع المنتجات الصينية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:38 م
مسلمي الايغور
مسلمي الايغور
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين بعد أحداث القمع والتنكيل ضد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏لابد من فضح جرائم الصين من قتل وتعذيب واغتصاب واعتقال للمسلمين الإيغور ...كونوا على قلب رجل واحد أيها المسلمون

‎#الصين_تقتل_المسلمين
‎#الصين_بلد_إرهابي
‎#China_kills_Muslims
‎#中國殺死穆斯林
‎#China_is_terrorist
‎#中國殺死穆斯林
‎#중국무슬림살해

‏الصين تقتل مسلمي الأويغور
والهند تقتل مسلمي كشمير
ومينامار تقتل مسلمي الروهينجا
والكيان الصهيوني يقتل مسلمي غزة
- ثم يُقال الإسلام دين إرهاب..!
‎#الصين_تقتل_المسلمين

‏لا تحزن إن الله معنا
مسعود أوزيل ❤
‎#الصين_تقتل_المسلمين

‏صور بشعه من تعذيب الصينيين للمسلمين
حتى الصين طلع بلد عنصري ونجس..
ياليت الحكومات الاسلامية توقف ايام التعامل التجاري مع الصين ، حتى ينضبطون ويوقفون تعذيب المسلمين
‎#china_is_terroris
‎#الصين_تقتل_المسلمين

‏"ان نحرك ساكنا"
ببساطه لان المجني عليه والمقتول والمعتقل والمعذب مسلم وليس العكس هنا لا معني لحقوق الإنسان ولا المنظمات الحقوقية فقط لأنهم مسلمون ..
اللهم نصرك للمستضعفين
‎#الصين_تقتل_المسلمين

‏‎#الصين_تقتل_المسلمين ان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل لك الله يااهلنا في تركستان الشرقية اللهم عليك بالظالمين الشيوعيون انتقم لااهلنا المسلمين من اعداء الانسانية
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