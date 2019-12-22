هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين يتصدر تويتر ودعوات لمقاطع المنتجات الصينية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين بعد أحداث القمع والتنكيل ضد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
لابد من فضح جرائم الصين من قتل وتعذيب واغتصاب واعتقال للمسلمين الإيغور ...كونوا على قلب رجل واحد أيها المسلمون
#الصين_تقتل_المسلمين
#الصين_بلد_إرهابي
#China_kills_Muslims
#中國殺死穆斯林
#China_is_terrorist
#中國殺死穆斯林
#중국무슬림살해
الصين تقتل مسلمي الأويغور
والهند تقتل مسلمي كشمير
ومينامار تقتل مسلمي الروهينجا
والكيان الصهيوني يقتل مسلمي غزة
- ثم يُقال الإسلام دين إرهاب..!
#الصين_تقتل_المسلمين
لا تحزن إن الله معنا
مسعود أوزيل ❤
#الصين_تقتل_المسلمين
صور بشعه من تعذيب الصينيين للمسلمين
حتى الصين طلع بلد عنصري ونجس..
ياليت الحكومات الاسلامية توقف ايام التعامل التجاري مع الصين ، حتى ينضبطون ويوقفون تعذيب المسلمين
#china_is_terroris
#الصين_تقتل_المسلمين
"ان نحرك ساكنا"
ببساطه لان المجني عليه والمقتول والمعتقل والمعذب مسلم وليس العكس هنا لا معني لحقوق الإنسان ولا المنظمات الحقوقية فقط لأنهم مسلمون ..
اللهم نصرك للمستضعفين
#الصين_تقتل_المسلمين
#الصين_تقتل_المسلمين ان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل لك الله يااهلنا في تركستان الشرقية اللهم عليك بالظالمين الشيوعيون انتقم لااهلنا المسلمين من اعداء الانسانية
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
لابد من فضح جرائم الصين من قتل وتعذيب واغتصاب واعتقال للمسلمين الإيغور ...كونوا على قلب رجل واحد أيها المسلمون
#الصين_تقتل_المسلمين
#الصين_بلد_إرهابي
#China_kills_Muslims
#中國殺死穆斯林
#China_is_terrorist
#中國殺死穆斯林
#중국무슬림살해
الصين تقتل مسلمي الأويغور
والهند تقتل مسلمي كشمير
ومينامار تقتل مسلمي الروهينجا
والكيان الصهيوني يقتل مسلمي غزة
- ثم يُقال الإسلام دين إرهاب..!
#الصين_تقتل_المسلمين
لا تحزن إن الله معنا
مسعود أوزيل ❤
#الصين_تقتل_المسلمين
صور بشعه من تعذيب الصينيين للمسلمين
حتى الصين طلع بلد عنصري ونجس..
ياليت الحكومات الاسلامية توقف ايام التعامل التجاري مع الصين ، حتى ينضبطون ويوقفون تعذيب المسلمين
#china_is_terroris
#الصين_تقتل_المسلمين
"ان نحرك ساكنا"
ببساطه لان المجني عليه والمقتول والمعتقل والمعذب مسلم وليس العكس هنا لا معني لحقوق الإنسان ولا المنظمات الحقوقية فقط لأنهم مسلمون ..
اللهم نصرك للمستضعفين
#الصين_تقتل_المسلمين
#الصين_تقتل_المسلمين ان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل لك الله يااهلنا في تركستان الشرقية اللهم عليك بالظالمين الشيوعيون انتقم لااهلنا المسلمين من اعداء الانسانية