هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين يتصدر تويتر ودعوات لمقاطع المنتجات الصينية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الصين_تقتل_المسلمين بعد أحداث القمع والتنكيل ضد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏لابد من فضح جرائم الصين من قتل وتعذيب واغتصاب واعتقال للمسلمين الإيغور ...كونوا على قلب رجل واحد أيها المسلمون



‎#الصين_تقتل_المسلمين

‎#الصين_بلد_إرهابي

‎#China_kills_Muslims

‎#中國殺死穆斯林

‎#China_is_terrorist

‎#中國殺死穆斯林

‎#중국무슬림살해



‏الصين تقتل مسلمي الأويغور

والهند تقتل مسلمي كشمير

ومينامار تقتل مسلمي الروهينجا

والكيان الصهيوني يقتل مسلمي غزة

- ثم يُقال الإسلام دين إرهاب..!

‎#الصين_تقتل_المسلمين



‏لا تحزن إن الله معنا

مسعود أوزيل ❤

‎#الصين_تقتل_المسلمين



‏صور بشعه من تعذيب الصينيين للمسلمين

حتى الصين طلع بلد عنصري ونجس..

ياليت الحكومات الاسلامية توقف ايام التعامل التجاري مع الصين ، حتى ينضبطون ويوقفون تعذيب المسلمين

‎#china_is_terroris

‎#الصين_تقتل_المسلمين



‏"ان نحرك ساكنا"

ببساطه لان المجني عليه والمقتول والمعتقل والمعذب مسلم وليس العكس هنا لا معني لحقوق الإنسان ولا المنظمات الحقوقية فقط لأنهم مسلمون ..

اللهم نصرك للمستضعفين

‎#الصين_تقتل_المسلمين



‏‎#الصين_تقتل_المسلمين ان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل لك الله يااهلنا في تركستان الشرقية اللهم عليك بالظالمين الشيوعيون انتقم لااهلنا المسلمين من اعداء الانسانية