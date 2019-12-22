آخر تطورات اجتماعات سد النهضة .. استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول الملء والتشغيل حتى يناير المقبل





تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في اثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر 2019 واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 ديسمبر 2019، وذلك في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.



وقد تم فى ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في اديس ابابا خلال الفترة (9-10) يناير 2020.



الجدير بالذكر أن الجانب المصري يسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

