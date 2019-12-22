العثور على طفلين حديثي الولادة بجوار محطة قديمة قنا

عثر أهالي قرية الجمالية مركز قوص، اليوم الأحد، على طفلين حديثي الولادة بجوار محطة قديمة بالقرية.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على طفلين حديثي الولادة" ذكر و أنثى"، بجوار محطة الشنهورية القديمة بقرية الجمالية.
تم نقل الطفلين لمستشفى قوص وتم تحويلهم إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على طفلين حديثي الولادة" ذكر و أنثى"، بجوار محطة الشنهورية القديمة بقرية الجمالية.
تم نقل الطفلين لمستشفى قوص وتم تحويلهم إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.