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محافظات

العثور على طفلين حديثي الولادة بجوار محطة قديمة قنا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:00 م
طفل رضيع
طفل رضيع
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يوسف رجب
عثر أهالي قرية الجمالية مركز قوص، اليوم الأحد، على طفلين حديثي الولادة بجوار محطة قديمة بالقرية.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على طفلين حديثي الولادة" ذكر و أنثى"، بجوار محطة الشنهورية القديمة بقرية الجمالية.

تم نقل الطفلين لمستشفى قوص وتم تحويلهم إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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