العثور على طفلين حديثي الولادة بجوار محطة قديمة قنا

عثر أهالي قرية الجمالية مركز قوص، اليوم الأحد، على طفلين حديثي الولادة بجوار محطة قديمة بالقرية.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على طفلين حديثي الولادة" ذكر و أنثى"، بجوار محطة الشنهورية القديمة بقرية الجمالية.



تم نقل الطفلين لمستشفى قوص وتم تحويلهم إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



