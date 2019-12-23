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نقيب المحامين: الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لا تسمحان بإعدام راجح.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن مصر وقعت على المواثيق الدولية لقانون معاقبة الطفل دون الـ 18 عاما مؤكدا أننا متأثرين بشكل كبير بتلك الواقعة ولدينا حزن شديد على الشهيد. 

وأضاف نقيب المحامين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc أن تم إهمال ضوابط هامة مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لا تسمح بالإعدام من هم دون الـ 18 عاما حتى الحكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد.

وتابع نقيب المحامين أن المحكمة قد حكمت بأقصى عقوبة ممكنة وفقا للقانون مؤكدا أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيس وراء تضليل الشباب والعبث بعقولهم ويصدر لهم نماذج سلبية كأنها بطولة.

وأشار نقيب المحامين أنه من حق القاتل وأسرته الطعن على الحكم ومن الممكن أن تعاد محاكمته لكن أحكام محكمة النقض تكون دقيقة ومن الصعب أن يتم تغيير الحكم الذي أصدرته المحكمة .

وقال نقيب المحامين إن العقوبة الأكبر يجب أن توجه لمن يبث السموم للشباب بالإعلام المصري والذي يعمل على نشر الفكر السلبي.
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