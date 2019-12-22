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رياضة

صالح جمعة ينشر صورا له من تدريب الأهلي .. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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محمد بدران
نشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى صورًا جديدة له عبر خاصية "استورى" على حسابه الشخصى بموقع " انستجرام " .

وظهر صالح جمعة خلال وهو يؤدى التدريبات مع الفريق الاول باستاد مختار التتش. 

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء غدا الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي في الجولة التاسعة ورفع رصيده إلى 21 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 7 مباريات ويتصدر قمة الدوري.

ويمتلك الأهلي 21 نقطة يعتلي بها صدارة الدوري الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادي دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلي بنفس النتيجة.

صالح جمعة ينشر صورا له من تدريب الأهلي .. شاهد
صالح جمعة ينشر صورا له من تدريب الأهلي .. شاهد
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