مدرب الزمالك السابق: شيكابالا رفض اللعب أمام الأهلي بعد إصابة ستانلي

أكد محمد حلمي، نجم نادى الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، رفض خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام الأهلي بالدوري عام 2016.





وقال محمد حلمي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت "شيكابالا رفض لعب مباراة الأهلي، ستانلي أصيب في عمليات الإ حماء وطلبت من شيكابالا النزول ولكنه رفض".





وأضاف:" في مباراة أمام الأهلي والتي خسرناها بهدفين دون رد هناك موقف سيء لشيكابالا بعدما رفض اللعب عقب تعرض ستانلي للإصابة".





وتابع:" شيكابالا في تلك الفترة وحتى قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي وخلال فترة توقف الدوري استعدادا لأمم أفريقيا 2017 لم يتدرب مع الفريق".



