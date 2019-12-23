المصري البورسعيدي يطلب نقل مبارياته للسويس

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن إدارة النادي طلبت عودة مباريات فريق الكرة بالنادي لاستاد الجيش بالسويس بدلا استاد السويس الجديد.





وقال محمد الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " القيمة المالية لاستئجار استاد السويس الجديد أغلى بكثير من استاد السويس الجديد فضلا عن عدم عودة الجمهور في مباريات المصري وهو أمر غريب نظرا لوجود جماهير في مباريات الأهلي والزمالك".



