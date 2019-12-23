AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ هوت شورت.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة جذابة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:53 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة إنجي خطاب صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت إنجي خطاب وهى ترتدى هوت شورت مشجر وستره مكشوفة البطن باللون الأسود، وانتعلت حذاء أنيقا برقبة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "إنجى" على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والتى كشفت عن جمال ملامحها.

وشاركت إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
بـ هوت شورت.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة جذابة
بـ هوت شورت.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة جذابة
بـ هوت شورت.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة جذابة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساكين من يظنون أن الرزق أموال فقط.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد

بـ ملابس كاجوال.. إنجي خطاب تتألق بـ إطلالة جديدة

بـ ملابس كاجوال.. إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور

بـ إطلالة جذابة.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

القمر ... إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد

زى القمر .. إنجي خطاب تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها .. شاهد

ترشيحاتنا

مارادونا يكشف تعرضه للخطف من قبل كائنات فضائية ..فيديو

زوج سعودي ينتحر بعد مرض زوجته.. تفاصيل مثيرة

هل يجوز امتناع المرأة عن المعاشرة الزوجية بسبب النفقة.. الإفتاء توضح| فيديو

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

أصيلة باعت شرفها وقتلت زوجها | العشيق رفض الزواج منها وابنها كشف المستور

شاب يسقط داخل قفص نمر.. هذا ما حدث له؟

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها