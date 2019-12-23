بـ هوت شورت.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة الشابة إنجي خطاب صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت إنجي خطاب وهى ترتدى هوت شورت مشجر وستره مكشوفة البطن باللون الأسود، وانتعلت حذاء أنيقا برقبة باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت "إنجى" على تسريحة شعر مميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والتى كشفت عن جمال ملامحها.





وشاركت إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



