صدمة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

يواصل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود حمدي الونش، ثنائي الزمالك، الغياب عن فريقهما في مواجهة الإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء المقبل، بداعي الإصابة.





ويعاني شيكابالا من حصوة على الكلى، بينما تعرض الونش للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.





ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي، في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



