قمر وأوكوي على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي

أعلن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة العاشرة بالدوري.





ويستعيد زعيم الثغر خدمات مهاجمه الأوغندي إيمانويل أوكوي العائد لصفوف الفريق بعد استمرار إصابته في مباراتي الفريق السابقة أمام مصر للمقاصة وإف سي مصر، بينما يغيب كل من أيمن غباشي، ومروان النجار، ومروان عطية، لأسباب فنية.





وجاءت القائمة على النحو التالي:





حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي.





الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، أسامة العزب، صبري رحيل، ويلسون أكابكو، محمود شعبان.





الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سيسيه، خالد الغندور، أحمد حجي، هشام محمد.





الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي.



