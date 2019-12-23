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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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تعليق رئيس النواب على تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
الصحف
الصحف
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قسم التوك شو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

مبتدأ
رئيس مجلس النواب: أسامة هيكل سيساهم بشكل كبير فى إثراء الأداء الإعلامي

الوطن
شكري: تدخل مصر فى ليبيا إيجابي وأى طرف لا يمتلك الحرية المطلقة

المصري اليوم
9 يناير.. استكمال مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

بوابة الأهرام
وزيرة التجارة والصناعة: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة التصدير على رأس الأولويات

الوفد
الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لتكميلية الجيزة وملوي

مصراوي
هيئة تنمية الصادرات تتفق مع المؤسسة الإسلامية لتمويل برامج لدعم الصادرات

صدى البلد
الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني ينفذ لقاءات جماهيرية بجنوب سيناء.. الأربعاء
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