تعليق رئيس النواب على تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام يتصدر نشرة صباح البلد

رئيس مجلس النواب: أسامة هيكل سيساهم بشكل كبير فى إثراء الأداء الإعلامي





شكري: تدخل مصر فى ليبيا إيجابي وأى طرف لا يمتلك الحرية المطلقة





9 يناير.. استكمال مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا





وزيرة التجارة والصناعة: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة التصدير على رأس الأولويات





الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لتكميلية الجيزة وملوي





هيئة تنمية الصادرات تتفق مع المؤسسة الإسلامية لتمويل برامج لدعم الصادرات





استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الاثنين.وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:مبتدأالوطنالمصري اليومبوابة الأهرامالوفدمصراويصدى البلدالأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني ينفذ لقاءات جماهيرية بجنوب سيناء.. الأربعاء