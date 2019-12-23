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ديني

حكم اللقطة .. وجدت دجاجة وأخذتها وانتفعت من بيضها .. دار الإفتاء ترد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
حكم اللقطة .. وجدت
حكم اللقطة .. وجدت دجاجة وأخذتها وأنتفع من بيضها
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محمد شحتة
وجدت دجاجة وأخذتها وبدأت أطعمها وانتفعت من بيضها ولا أعرف صاحبها .. فهل علي إثم؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها ومدة تعريفها وحكم من وجد مالا قليلا

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي أن تعرف هذه الدجاجة بمواصفاتها وإخبار الأهل والجيران بها مظنة أنها قدمت من منازلهم، فإن لم نجد لها صاحب فيجوز الانتفاع بها وببيضها شريطة أنه إذا ظهر صاحبها فنردها له.

تعريف اللقطة
يجب تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.

مدة اللقطة
ما كان له قيمة وشأن من اللقطة يعرِّفه سنة، وأما الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والكسرة والثمرة ونحو ذلك مما لا تُقطع به يد السارق، مستشهدًا بما روي عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه.

ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلها، ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
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