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فن

أنتِ واحدة بـ وشين.. ميريام فارس تسب إليسا.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
اليسا وميريام فارس
اليسا وميريام فارس
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شروق ابراهيم
انتشر فيديو للفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع أحد المرسلين الذي أجرى معها حوارا خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية منذ أيام، وشنت من خلاله هجوما على مواطنتها إليسا بسبب هجومها عليها بعد تصريحاتها المسيئة لمصر.

وخلال الفيديو قال المراسل: "اليوم عملنا ضجة كبيرة بسبب الحوار الذي أجريته معك وكتير ناس علقوا على موقفك ضد إليسا وكان هناك انتقادات سلبية"، لترد ميريام فارس: "مش مهم اللي صار ومش حلو أن الواحد يكون بوشين".

وبدأت الخلافات بين إليسا وميريام فارس شهر يونيو الماضي، عندما شنت الأولى هجوما على الأخيرة بسبب تصريحاتها المسيئة لمصر في مؤتمر صحفي بمهرجان موازين بالمغرب والتي أشارت ميريام فارس من خلاله إلى أن توقفت عن إحياء حفلات في مصر لأن مطالبها كبيرة ولا يتمكن منظمو الحفلات من تلبية احتياجاتها مصرحة: "صرت تقيلة على مصر".

وردت إليسا بعدها خلال مؤتمر صحفي في مهرجان موازي أنها استفزت من تصريحات ميريام فارس وتعتبر مصر أهم سوق عربي لها وأنها من الفنانات المطلوبات في مصر بشدة.

ثم أعربت ميريام فارس خلال المقابلة المذكورة عن انزعاجها من موقف إليسا تجاهها خلال مشاركتها في موسم الرياض منذ أيام، مؤكدة أن إليسا هاجمتها بشدة.

وبعدها غردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا❤"، وذلك بعد عدد من التغريدات من جمهور إليسا جاء فيها: "هي ميريام فارس بتكلم عن إليسا ليه".
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