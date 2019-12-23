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فن

ظهور نادر| زوجة محمد حماقي نهلة الحاجري مطلوبة على جوجل لليوم الثاني على التوالي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
محمد حماقي وزوجته
محمد حماقي وزوجته
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شروق ابراهيم
تواصل نهلة الحاجري تصدر تريند محرك بحث جوجل لليوم الثاني على التوالي بعد ظهورها مع زوجها الفنان محمد حماقي في كواليس الحلقة الختامية للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".

تواجد نهلة الحاجرى زوجة محمد حماقى في الحلقة الأخيرة من البرنامج ينم عن مدى حبها لزوجها رغم الخلافات التى نشبت بينهما فى بداية زواجهما، وكانت سببا فى انفصالهما، إلا أن حبهما كان له التأثير الأكبر فى العودة لبعضهما.

وتحدث الفنان محمد حماقي خلال وجوده في برنامج "أنت أونلاين" عن سبب انفصاله عن زوجته الذي امتد لعامين، مشيرًا إلى أن أغنيته "ما بلاش" ليست سبب عودتهما مجددًا لحياتهما الزوجية.

وقال محمد حماقي إنه عاد لزوجته نهلة الحاجري قبل تصوير أغنية "ما بلاش" بأسبوع، ليعقد قرانه عليها ثم سافر لتصوير الأغنية بالخارج.

وتابع محمد حماقي حديثه عن زوجته مؤكدًا أن أغنية "ما بلاش" ليست موجهة لها، فهي لم تغب عنه حتى يغني لها هذه الكلمات.

وعن سبب انفصالهما، قال محمد حماقي إنهما مرا بمشاكل عدة وكان يلقي كل شخص فيهما اللوم والعتاب على الطرف الآخر، بأنه هو من يتسبب في المشاكل وسيؤدي لانهيار علاقتهما الزوجية.

واستكمل محمد حماقي حديثه عن فترة انفصاله عن زوجته، بأنهما عادا مجددًا بشكل جديد، بعد أن ابتعدا أكثر من عامين، وعرف كل منهما فى ماذا أخطأ في حق الآخر، لهذا كانت عودتهما كانت مختلفة ومتينة.

يذكر أن محمد حماقي لديه طفلة تدعى فاطمة من زوجته نهلة الحاجري.
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