متلبسيش الكعب العالي.. 16 نصيحة للحمل لعدم الإصابة بـ آلام في الظهر

تصاب السيدة الحامل في الشهور الأولى، بآلام حادة في الظهر وفقرات العمود الفقري، والساقين، وذلك يرجع لعدة أسباب منها حمل الأشياء الثقيلة، وارتداء أحذية غير مناسبة.



كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، عن أهم النصائح التي يجب اتباعها.



أبرز نصائح للحامل لتجنب آلام الظهر:



- تجنب الجلوس لفترات طويلة.

- تجنب العمل الشاق والوقوف لفترات طويلة.

- أخذ قسطٍ كاف من الراحة.

- الحفاظ على ممارسة الرياضة ولاسيما المشي.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- المتابعة مع طبيب للعلاج الطبيعي.

- تجنب ارتداء الكعب العالي.

- مارسي تمرين الوقوف على الحائط بشكل مستقيم.

- أثناء جلوسك ضعي وسادة خلف ظهرك.

- أخذ حمام دافئ يساعد على استرخاء عضلات أسفل الظهر.

- عدم البقاء لفترة طويلة بنفس الوضعية سواء أنت جالسة أو واقفة.

-عدم غلق الركبتين أثناء الوقوف.

- الوقوف بشكل مستقيم وعدم الانحناء.

- يفضّل ارتداء الحزام الداعم للحمل.

- النوم على الجانب ووضع وسادة بين الركبتين وتحت البطن.

- عدم حمل الأشياء الثقيلة.

