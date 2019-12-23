AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متلبسيش الكعب العالي.. 16 نصيحة للحمل لعدم الإصابة بـ آلام في الظهر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:32 م
16 نصيحة للحمل لعدم
16 نصيحة للحمل لعدم الاصابة بـ آلام في الظهر
Advertisements
حياة عبد العزيز
تصاب السيدة الحامل في الشهور الأولى، بآلام حادة في الظهر وفقرات العمود الفقري، والساقين، وذلك يرجع لعدة أسباب منها حمل الأشياء الثقيلة، وارتداء أحذية غير مناسبة.

كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، عن أهم النصائح التي يجب اتباعها.

أبرز نصائح للحامل لتجنب آلام الظهر:

- تجنب الجلوس لفترات طويلة.
- تجنب العمل الشاق والوقوف لفترات طويلة.
- أخذ قسطٍ كاف من الراحة.
- الحفاظ على ممارسة الرياضة ولاسيما المشي.
- اتباع نظام غذائي صحي.
- المتابعة مع طبيب للعلاج الطبيعي.
- تجنب ارتداء الكعب العالي.
- مارسي تمرين الوقوف على الحائط بشكل مستقيم.
- أثناء جلوسك ضعي وسادة خلف ظهرك.
- أخذ حمام دافئ يساعد على استرخاء عضلات أسفل الظهر.
- عدم البقاء لفترة طويلة بنفس الوضعية سواء أنت جالسة أو واقفة.
-عدم غلق الركبتين أثناء الوقوف.
- الوقوف بشكل مستقيم وعدم الانحناء.
- يفضّل ارتداء الحزام الداعم للحمل.
- النوم على الجانب ووضع وسادة بين الركبتين وتحت البطن.
- عدم حمل الأشياء الثقيلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

استياء الجمهور من أكرم حسنى بسبب مسرحيته الجديدة

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

وليد أزارو يرحل عن الأهلي ويقترب من الوداد المغربي

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات

المبادئ الحقيقية وليست المزيفة..أول رد فعل من حارس الزمالك على أزمته مع عواد

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات