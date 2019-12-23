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طريقة عمل طاجن موزة بالبسلة لـ الشيف شربيني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:43 م
طريقة عمل طاجن موزة
طريقة عمل طاجن موزة بالبسلة للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل طاجن موزة بالبسلة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير طاجن موزة بالبسلة
موزة بتلو
بسلة جزر
زعتر
بطاطس
طماطم
طماطم بيوريه
مكعب مرقه
ملح فلفل اسود
كمون
بصل
مستكة
حبهان
ثوم
كرات كرفس
فلفل حار
كزبره خضراء
سمـنة
ماء مغلى

طريقة عمل طاجن موزة بالبسلة
* تسلق الموزة فى ماء مغلى و بصل و جزر و كرفس و كرات مع المستكة و الزعتر
* يضاف الطماطم البيوريه و مكعب المرقه والحبهان و الكمون و ملح و فلفل أسود
* تقطع البطاطس حلقات وتشوح فى سمنه مع الزعتر و الثوم والبصل
* يضاف اليها البسلة والجزر والفلفل الحار مع الكزبره الخضراء
* تسلق الطماطم ثم ترفع و ينزع منها القشر و تفرم ثم تضاف الى الخليط
* ترفع الموزه بعد السلق وتضاف مره السلق الى الخليط على النار ثم يرفع الخليط فى طاجن الفرن مع الموزه
* يدخل الفرن حتى تكتمل النضج لمدة من نصف ساعه الى ساعه على الأقل ثم تقدم ساخنه بالهنا
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