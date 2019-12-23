تعرف على مميزات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي..فيديو

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي برنامج فرصة، إن برنامج فرصة يهدف إتاحة الفرصة للأفراد المهمشين من أسواق العمل ويحصلوا على مساعدات اجتماعية ويعتبرهم المجتمع فقراء.



وأوضح الشبراوي، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الإثنين، أن وزارة التضامن الاجتماعى، أطلقت برنامج تكافل وكرامة، عام 2015، والذي يغطي نحو 8 ملايين مستفيد منه حاليًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تمتلك مصر قاعدة بيانات كاملة لنحو 30 مليون مواطن كمنتج جديد يساهم في تطوير منهجية التعامل مع القضايا.



وأضاف الشبراوى، أن 48% من المستفيد من تكافل وكرامة في سن العمل، وعدد كبير من محدودي الدخل لا تنطبق عليهم شروط الدخول بمنظومة تكافل وكرامة، موضحًا أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى بـ8 محافظات نحو 50 ألف مستفيد، بتدريب بعضهم وتأهليهم وتوفير وظائف لائقة لـ30% منهم.



و شهدت محافظة الفيوم إطلاق برنامج فرصة أحد برامج التمكين الاقتصادي الذي يعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية يعقد أولى لقاءاته التعريفية بمحافظات الصعيد.



وسيوفر البرنامج فرص عمل ومشروعات تنموية مستدامة في المحافظات تصل عددها لـ 50 ألفا خلال المرحلة الأولى .





