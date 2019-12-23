باستثمارات 500 مليون دولار.. موانئ دبي تستثمر في تطوير محطة حاويات بميناء جدة

حصلت "موانئ دبي العالمية"، المحفز الرائد للتجارة الدولية، على امتياز البناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل "الهيئة العامة للموانئ" ("موانئ") في المملكة العربية السعودية لإدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي متعدد الأغراض.



وشارك سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "موانئ دبي العالمية" في حفل التوقيع على اتفاق الامتياز الذي أقيم اليوم في ميناء جدة الإسلامي بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة بالنيابة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس "الهيئة العامة للموانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى السعودية وعددٍ من كبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص.



وتقوم "موانئ دبي العالمية" بموجب الاتفاق باستثمار 500 مليون دولار أمريكي لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي، ومن ضمن ذلك إجراء تطويرات جذرية على البنى التحتية للميناء لتمكينه من استقبال وتخديم سفن الحاويات فائقة الضخامة والتي تعتبر أكبر سفن الحاويات الضخمة الموجودة في الوقت الحالي.



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "تتشرف شركة "موانئ دبي العالمية" بأن تحظى بثقة المملكة وتكون طرفًا فعالًا في الرؤية التطويرية 2030 من خلال هذا الامتياز الجديد الرامي لتحويل البلاد إلى مركز لوجستي عالمي، ونحن ملتزمون بالاستثمار بكثافة في تحديث محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة والتي لن تساعد في توفير فرص عمل فحسب، بل ستوفر أفضل مستويات الكفاءة والإنتاجية في عمليات الميناء".



وأضاف بن سليّم: "إننا نتطلع قدمًا للاستفادة من شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة ’موانئ‘، ووزارة النقل، والمركز الوطني للتخصيص، في التطوير المشترك لمنظومة التجارة بالمملكة العربية السعودية وتحسين تنافسيتها.