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أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط طائرتين في سوريا في هجوم على قاعدة حميميم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين حاول مسلحون استخدامهما لمهاجمة قاعدة حميميم.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا "حميميم" تدمير طائرتين مسيرتين، إثر محاولة مسلحين استخدامها لمهاجمة قاعدة حميميم.

وقال اللواء يوري بورينكوف رئيس المركز إنه "في 22 ديسمبر 2019، عند حلول الليل، حاول مسلحون ينتمون لجماعات غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف:"عند الساعة 23.02، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرتين كانتا متجهتين إلى القاعدة الجوية من الجهة الجنوبية الشرقية".

وأوضح أنه لم تقع إصابات او أضرار مادية، وأن القاعدة تعمل كما هو مخطط لها.


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